Gioventù Nazionale contro il Dl Rilancio. E in un’iniziativa di protesta che grida indignazione e rabbia contro il decreto del governo, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, accompagnato da una nutrita schiera di ragazzi dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, oggi hanno abbandonato simbolicamente dei monopattini davanti Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi in segno di protesta. Sotto le finestra del governo che resta a guardare o a proporre «toppe» invece che soluzioni, come rimarcano diversi giovani nel video postato in basso…

Roscani: «Basta marchette, i giovani hanno bisogno di politiche concrete»

«Non siamo più disposti ad accettare bonus o marchette dal governo, abbiamo bisogno di politiche concrete a sostegno delle giovani generazioni». Così Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, spiega il perché dell’iniziativa del gruppo. «Il governo – aggiunge Roscani – vuole far passare questo bonus dei monopattini come un sostegno ai giovani. In realtà è solo l’ennesima marchetta. E per questa ragione li lasciamo di fronte ai palazzi del potere: riprendetevi i monopattini, dateci il futuro».

Dl Rilancio: in 266 articoli e 323 pagine, la parola “giovani” compare solo 4 volte

«La nostra generazione – conclude quindi il presidente di GN – è stata umiliata troppe volte dai governi di centrosinistra. E ancora oggi non ci sono risposte per garantire un futuro ai giovani. Nel decreto Rilancio, in 266 articoli e 323 pagine, la parola “giovani” compare soltanto 4 volte. Il governo sembra non accorgersi che in Italia esiste più del 40% di disoccupazione giovanile e che ogni anno, centinaia di migliaia di giovani, partono in cerca di fortuna fuori dalla nostra Nazione». e non si può espatriare in monopattino…

In basso il video della protesta dei monopattini di Gioventù Nazionale, dalla pagina Facebook di Fabio Roscani