Gasparri incenerisce i grillini: «Soldi da Chavez? Siamo garantisti, loro le fesserie le fanno gratis» (video)

Video fantastico. La notizia bomba lanciata dal quotidiano spagnolo Abc scatena un monumentale Maurizio Gasparri. Che dai suoi profili social incenerisce il M5S. Non infierisce sulla notizia in sé: “Siamo garantisti”. Tutta l’ironia che lo contraddistingue lo porta a dire: «Ma sì, arriviamo pure ad essere innocentisti, difendetevi! Tanto loro non hanno bisogno di soldi, le fesserie le fanno gratis…». L’ironia corre sul web.

«Casaleggio difenditi». Prosegue il sarcasmo di Gasparri: «Ma loro sono incorruttibili, figuriamoci se crediamo a tutto ciò… Certo – ricorda con sottigliezza il senatore azzurro – E’ vero che le simpatie del movimento verso l’orrenda dittatura venezuelana non sono mai state nascoste. Anzi, il sottosegretario M5S Di Stefano si è distinto nella gara di elogi verso questa turpe dittatura comunista».

«Ma da qui a ad essere pagati ce ne corre», dice sempre con il suo registro ironico Gasparri. Che accenna sì ai finanziamenti della piattaforma Rousseau, ma solo cursoriamente. Il fatto è uno solo: «Non hanno bisogno di soldi di finanziamento per fare e dire fesserie». E’ il loro sport preferito. Del tutto gratuito. Da applausi!