Gallera abbatte gli sciacalli: “In Lombardia è esplosa una bomba, i dati sono veri”

“Partiamo da un assioma: la scienza – continua – non ci ha dato un’indicazione chiara, precisa e puntuale su cui agire. Abbiamo avuto fior di esperti che dicevano tutto e il contrario di tutto nella stessa giornata. In Lombardia è esplosa una bomba che ha trovato tutti impreparati, come tutto il mondo Occidentale”. E per quanto riguarda le accuse sulla diffusione dei numeri dei contagi nella Regione, Gallera assicura: “Non ci sono magheggi nei dati. C’è un sistema nazionale, voluto e definito con un decreto del ministro della Salute, per il quale le Regioni inviano dati specifici, puntuali e molto approfonditi”. Ed è anche la risposta alle speculazioni politiche di qualche giorno fa ad opera dei grillini.