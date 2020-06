Floris attacca Salvini sulla mascherina “abbassata” per un selfie. E lui lo asfalta: «Mostrate la foto delle Sardine…»

Scontro tra Matteo Salvini e Giovanni Floris. Il tutto accade nello studio di DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto dal giornalista nella prima serata di La7 ogni martedì. Si parla della manifestazione del centrodestra a Roma del 2 giugno. Manifestazione che la sinistra ha subito condannato. L’accusa mossa ai leader del centrodestra è stata quella di aver creato assembramenti per le strade di Roma. Accusa che i diretti interessati hanno rispedito al mittente. Ma pochi giorni dopo nella stessa Piazza del Popolo si sono riversati le Sardine e i centri sociali. Ma questa volta l’assembramento non ha creato scandalo e nessuno ha protestato. In Italia ormai gli assembramenti li possono fare solo loro.

Salvini da Floris, polemica sulla mascherina

E ora scoppia una nuova polemica sulla mascherina. Durante la trasmissione Floris a un certo punto rimprovera il leader della Lega per il fatto che al termine della manifestazione di piazza, si era intrattenuto con alcuni sostenitori per scattare qualche foto. Il conduttore chiede chiarimenti su una fotografia che ritrae Salvini con la mascherina abbassata sul mento mentre si scattava un selfie con una signora. Il botta e risposta inizia così: «Salvini, l’iniziativa andava bene, ma lei che si toglieva la mascherina no». Al padrone di casa il leader leghista replica: «Ma io posso togliermi la mascherina mentre parlo?». E Floris: «Sì, ma in questo caso stava facendo una foto, un selfie…». Arriva la controreplica: «Eh, posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina?». E Floris ancora: «No, se è a meno di un metro di distanza». «Ok, allora mi fate vedere le foto di Piazza del Popolo di questo sabato?». Salvini zittisce così Floris. Il riferimento è alla manifestazione che si è svolta a Roma in favore di George Floyd, nel nome dell’ondata di protesta del “Black Lives Matter”.