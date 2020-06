FdI attacca: “Di Maio vergognoso, con il comunista Maduro migliaia di morti”

Matteo Renzi fa fronte compatto con i grillini nel giorno della bufera per i presunti fondi del regime Chavez incassati dal M5S nel 2010. “Sulla politica estera di affermazioni strampalate i Cinque stelle ne hanno fatte tante. Alessandro Di Battista è arrivato a dire che Obama è un golpista. Ma voglio sperare che siano state idiozie dette gratis e non a pagamento. Al tempo stesso occorre riconoscere che la gestione di Di Maio alla Farnesina, anche in rapporto alla vicenda del Venezuela, è stata sinora inappuntabile”. Il leader di Italia Viva, ha parlato in una intervista rilasciata a ‘La Stampa’. “Sono un patriota, faccio il tifo perché questa storia non sia vera e voglio credere alle smentite. E da garantista sincero attendo gli accertamenti del caso. Certo, se fosse vero, sarebbe alto tradimento della Patria”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.

Fdi all’attacco di Di Maio

Diametralmente opposto è il giudizio di Fratelli d’Italia sull’atteggiamento di Di Maio alla Farnesina. A prescindere dalla notizia sui fondi incassati o meno dai grillini, su cui si farà chiarezza, il giudizio politico di Fdi sulle relazioni tra Italia e Venezuela è più che negativo.

“Renzi definisce inappuntabile la gestione di Di Maio della Farnesina in relazione al Venezuela. E’ consapevole che siamo l’unica Nazione europea che non riconosce Guaidò rimanendo al fianco del brutale dittatore comunista Maduro? Capisco i tatticismi di governo esasperati e continui di Renzi, ma sulla libertà di una intera popolazione non si scherza”. L’attacco è del deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in Commissione Esteri, Andrea Delmastro. Che prosegue così. “In Venezuela si muore di fame, si vive privati della libertà e l’Italia ancora impedisce che l’Europa riconosca Guaidò per guidare una transizione democratica. Altro che gestione inappuntabile: è una gestione vergognosa e ignobile. Le motivazioni della complicità italiana sono oscure, i risultati sono evidenti: in Venezuela, sotto il regime di Maduro, muoiono di malnutrizione 11500 neonati e l’85% della popolazione è denutrita”.