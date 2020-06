E alla fine carta bollata per tutti. Da una parte don Biancalani, sacerdote di Vicofaro, nel pistoiese, con un’interpretazione assai estensiva dell’accoglienza evangelica, dall’altro Matteo Salvini, il leader politico che proprio sul contrasto all’immigrazione ha puntato tutte le fiches di rilancio politico. A breve i due si ritroveranno in un aula di tribunale a suonarsela di santa ragione a colpi di querela e controquerela. La prima è del “don”. Non gli erano piaciute alcune dichiarazioni del capo leghista e di Susanna Ceccardi, europarlamentare fresca di investitura quale candidata per il Carroccio alla guida della regione Toscana.

Don Biancalani: «Non sono un colluso»

Ad accendere la miccia, la decisione di un immigrato di nascondersi nel confessionale della parrocchia per sfuggire all’arresto per spaccio di droga. Il giovane, un nigeriano, era ospite della comunità gestita dal prete. Nella querela presentata per diffamazione a mezzo stampa, il sacerdote lamenta di essere stato «offeso e diffamato come parroco, come insegnante di scuola e come uomo». In più, sostiene che la moltiplicazione via social delle dichiarazioni dei due politici ha ingenerato «pregiudizio e provocato danno attraverso allusioni e falsità». Infatti, don Biancalani ha annunciato querele a raffica anche contro quanti hanno commentato in misura ritenuta diffamatoria le parole di Salvini e Ceccardi.

Un suo ospite nigeriano spacciava droga

«Non capiscono i motivi che spingono Salvini e Ceccardi a denigrare la mia persona e a dire cose false – ha dichiarato don Biancalani -. Io – ha aggiunto – vorrei anche tollerare, sopportare ma c’è un limite a tutto: non accetto che mi si dipinga come un colluso». Ma il Capitano e la Ceccardi non ci stanno. «Saremo noi – ha annunciato il leader della Lega – a querelare il “don”, per tutelare il buon nome dei parrocchiani e degli uomini di Chiesa che non vogliono essere accostati a episodi di criminalità, illegalità e sfruttamento».