De Luca stronca gli Stati Generali: «10 giorni sono la durata di un Concilio Ecumenico…» (video)

Stronca gli Stati Generali alla sua maniera colorita il governatore della Campania. Tra i vari detrattori della kermesse di villa Pamphili a Roma, la allocuzione pronunciata da Vincenzo De Luca è la più puntuta e godibile. La sua retorica grave, i riferimenti classici, sono un mix sarcastico e barocco. Che ben rende l’inutilità a cui si sta esponendo il nostro sciagurato esecutivo.

«Da Roma arriva un quadro di grande confusione, che ci convince ancora di più della necessità di prepararci nei nostri territori a risolverci da soli i problemi». Questo l’esordio. “Preparano gli Stati generali sull’economica e, da quello che leggo, dureranno dieci giorni. Se qualcuno aveva dubbi sulla decisione di sburocratizzare – ironizza il governatore – credo che la decisione di un confronto della durata di dieci giorni tolga ogni dubbio. Siamo pienamente nella società digitale: dieci giorni dura un concilio ecumenico. Avremo motivo di grande consolazione dopo questa sorta di concilio di Nicea: da cui riceveremo tante certezze e tanta semplificazione…». Una sentenza.

De Luca: «In 10 giorni si va sulla Luna»

Prosegue De Luca in un’intemerata degna del miglior Crozza: «Ma le pare possibile che con questi chiari di luna noi ci consentiamo il lusso di chiuderci non so dove per una decina di giorni? A fare che?». Ci sarebbe ben altro da fare, altro che le sfilate, ha aggiunto De Luca -. «Ma modificate il codice degli appalti, cambiate in maniera radicale il reato di abuso di ufficio; trovate le procedure per fare arrivare i soldi ai soggetti economici». Sono reiterati i suoi interventi al vetriolo dai suoi canali social. Un altro poco fa su Fb è un altro colpo di teatro: «In 10 giorni si prepara il progetto Apollo e si va sulla luna…», rincara la dose De Luca. Evidentemente consapevole quanto faccia bene al suo gradimento personale questa drammatizzazione tutta particolare che ha impresso al suo stile politico.