Buone notizie dal bollettino odierno della Protezione civile. Sono 210 i nuovi casi di coronavirus, il 68% in Lombardia.

Scendono sotto quota 2.500 i malati con coronavirus (24.569) con un decremento rispetto a ieri di 1.340 positivi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 237.500. Sono 34 i decessi nelle ultime 24 ore. 1516 i guariti.

L’incremento di casi è di 29 casi in Piemonte, 13 in Emilia Romagna e meno di 10 casi in tutte le altre regioni. Contagi zero in Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

Tra gli attualmente positivi al coronavirus, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 30 pazienti rispetto a ieri, 3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri, 21.091 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.