Conte usa anche “Amici” di Maria De Filippi per farsi propaganda. J-Ax e la Ferilli gliele suonano

C’è lo zampino di Casalino ancora una volta? Nell’”irruzione” del premier Conte ad “Amici Speciali” di Maria De Filippi potrebbe non essere estranea la consulenza “televisiva” dell’ex gieffino assurto alle massime vette istituzionali. Conte ormai è in piena campagna elettorale. Cosa non si fa per un po’ di visibilità. Non si è manifestato in carne ed ossa ma ha fatto una mossa irrituale: nel bel mezzo dello show ha voluto mandare un messaggio a Maria De Filippi in occasione della finale dello show di Canale 5. Puntata speciale che radunava alcuni dei protagonisti delle edizioni passate di Amici. Questo il messaggio letto dalla conduttrice: “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia i ragazzi di Amici Speciali per aver messo il loro talento al servizio della raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile”.

J-Ax, Ferilli e Panariello contro Conte

Ingraziarsi la vasta platea giovanile dei programmi della De Filippi è una mossa per raggranellare qualche spicciolo di punti nei sondaggi. Anche perché la trasmissione si era messa male per lui e il suo governo. J-Ax, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello presenti in questa puntata speciale hanno sparato contro il governo: “Servono interventi per il settore dello spettacolo. Esigiamo rispetto”. Ha lanciato un appello al governo e al Ministro dei Beni e delle Attività culturali Dario Franceschini affinché sostengano il settore messo in ginocchio dal Coronavirus. “Non ci sono solo i big” , ha puntualizzato, ma tutti coloro che non sono sotto i riflettori, tecnici e operatori, dunque centinaia di mialgia di famiglie. “Io rappresento quelli che sono dimenticati”.

Sabrina Ferilli è andata oltre: anche i cosiddetti “big” non sono attualmente rispettati e tutelati, ha spiegato, aggravando le inadempienze del governo verso il settore. “Ci sono state molte petizioni, io stessa ne ho firmate tante. Evidentemente non c’è la volontà. Lo abbiamo detto, ma non ci rispondono. Se poi non si ottengono dei risultati allora bisognerà essere più vigorosi”. Anche perché – ha aggiunto l’attrice romana – “esigo che ci sia rispetto anche per noi protagonisti: abbiamo lavorato sodo, siamo preparati e paghiamo le tasse, siamo in regola su tutto. Io esigo rispetto anche per me. Così non si può fare. Le assicurazioni non coprono per il Coronavirus, quindi chiedo rispetto anche per me”.