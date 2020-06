Ci ha detto di rispettare le distanze e indossare le mascherine. Si è scordato di ricordarci di lavare le mani e una leggera amnesia sulle banche, che ha accuratamente evitato di citare. Già, l’atto d’amore è più facile che glielo facciano le bimbe di Conte si Facebook piuttosto che le banche italiane. Ormai abusa persino dello repetita iuvant dicendo sempre le stesse cose. Tutto qui, oltre che la consueta pioggia di miliardi che vi riassumiamo nel video sotto l’articolo. La solita presa in giro per il nostro popolo.

Il premier ci fa perdere tempo

Presidente Conte, la prossima volta non ci faccia perdere tempo ad ascoltare il nulla cosmico e surreale delle sue conferenze stampa. Certo, il premier ha voluto far finta di essere diplomatico con l’opposizione, ma bastavano due righe all’Ansa senza impegnare tutti di fronte alle solite televisioni.

Anche quel “non vorrei un focolaio“ sembra il contrario di quel che auspica. Dimentica la folla di Codogno per il presidente Mattarella, quella di Genova per se stesso, le patetiche adunate per il 25 aprile…. Dica a tutti di smetterla, semmai, con una polemica insensata.



Tutto sommato, l’apparizione televisiva di ieri ha rappresentato il consueto “faremo, diremo, daremo, sopravviveremo”... e nel frattempo niente. Questo il succo della conferenza e sorvoliamo sulla gentile concessione di manifestare, bontà sua. Ci mancava un fioretto – destinato alla prossima volta – del tipo “con Italia Viva non litigherò più”. E perdonerà pure Calenda che ha picchiato duro: “Manca la cig per un milioni di lavoratori, sono state erogate garanzie per 20 miliardi contro i 400 annunciati, c’è una flessione del pil del 13%“.

Da ieri sera gli italiani hanno la consueta certezza: inutile telefonare al direttore della banca per sapere se i vagoni con gli euro sono arrivati in stazione. Né perdere tempo con l’INPS per appena 600 euro o per la cassa integrazione. Quando arriveranno i soldini promessi faremo una gran festa e anche con assembramento visto che Conte ha pure annunciato che l’emergenza sanitaria è alle nostre spalle.

Conte chiederà aiuto al coronavirus…

Ora c’è quella economica e sociale e lui non ha uno straccio di idea per risolverla. Miliardi a parte, l’economia è in coma profondo e ora dobbiamo pure aspettare gli stati generali per sapere come finirà il film.

Aria fritta. ha detto che sia giustizia che fisco sono inefficienti e vanno riformati. Ma lui non è all’opposizione. Alla fine è riuscito – magari con l’ausilio del mitico comitato tecnico scientifico – a scoprire l’acqua calda dopo un biennio di governo strampalato del Paese.

Insomma, per la fase 3 siamo allo stesso punto della fase 2. Promesse su promesse, condito dal sempreverde “io speriamo che me la cavo”. Alla fine ha ragione quell’utente di Twitter che ha suggerito a Conte l’appello più “serio”: confidare nel senso di responsabilità del coronavirus. Se non sparisce almeno lui, che cosa tornerà a raccontare al popolo italiano il presidente del Consiglio?