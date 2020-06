Galvanizzato dal successo della manifestazione di Milano, Antonio Pappalardo, ex generale dei carabinieri di anni 73, domani 2 giugno ha pensato bene di continuare a manifestare e lo farà in piazza del Popolo. La mattina ci sarà il centrodestra, il pomeriggio arriveranno i suoi gilet arancioni (imitazione dei gilet gialli francesi).

Pappalardo è uno specialista delle proteste, ci ha provato già con i forconi. E ora si gode un’insperata visibilità mediatica. Colpa dei social scandalizzati perché i suoi fan non indossavano le mascherine. E anche di chi lo considera un “fascista”, mentre viene dal Psdi (prima Repubblica). Lo ricorda Huffington Post in un ritratto del generale: “Nel 1981, da tenente colonnello, entra nel Cocer, il ‘sindacato’ delle Forze Armate di cui diventa presidente nel 1991. Nel 2000 diventa generale di brigata. Nel frattempo però ha intrapreso la carriera politica, venendo eletto nel 1992 come deputato indipendente nelle liste del Psdi”.

E ancora: “Fonda un suo movimento politico, Solidarietà democratica, con cui si candida senza successo come sindaco di Pomezia nel marzo 1993. Si consola della sconfitta grazie a Carlo Azeglio Ciampi, che il 6 maggio lo nomina sottosegretario alle Finanze nel primo governo tecnico della storia repubblicana. Carica che verrà revocata nemmeno due settimane dopo: l′11 maggio il tribunale militare lo condanna a otto mesi di reclusione per una diffamazione ai danni del Comandante generale dell’Arma”.

Al Corriere della sera, che è corso a intervistarlo, Pappalardo sciorina due certezze: la prima è che il coronavirus è un’invenzione per sottomettere i popoli e instaurare un nuovo ordine mondiale. La seconda è che le mascherine fanno male. Poi è anche un no vax convinto. I vaccini – dice – “sono pieni di veleni. Contro questo coronavirus meglio un antinfiammatorio o un antibiotico”.

Sostiene, inoltre, di avere incontrato Mario Draghi a Città della Pieve e che quest’ultimo gli avrebbe detto che lui, il generale, può stampare moneta. “Draghi ha capito che io non sono un politicante ma un artista delle idee e della musica”. E da qui è tutto un crescendo: “Io sono uno dei più grandi musicisti del mondo, le mie opere sono state eseguite in luoghi dove avevano accettato solo Mozart e Beethoven. In Vaticano sono considerato un genio illuminato da Dio. Anzi, le anticipo che la segreteria del presidente Trump mi ha chiesto di comporre qualcosa in suo onore…” . Inoltre afferma di avere rinunciato al vitalizio, affermazione che da verifiche fatte si è rivelata infondata.

In pratica, se c’è un aspetto deteriore del populismo, esso è incarnato alla perfezione dal generale Pappalardo, esperto nel cavalcare la rabbia sociale con movimenti estemporanei che durano poche settimane. Fino al prossimo malcontento da sfruttare.