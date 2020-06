Caterina Balivo si dimentica di Nilde Iotti e fa infuriare la sinistra

Gaffe peggiore, alle orecchie della sinistra, Caterina Balivo non poteva farla. Dimenticarsi di Nilde Iotti, possibile? Ebbene sì, la popolare conduttrice di Vieni da Me, su Rai1, sabato scorso era ospite a Tv Talk, su Rai3. E proprio nel corso dell’intervista fattale nel programma di approfondimento sulla tv, la Balivo si è dimenticata della compagna di Palmiro Togliatti. In studio si parlava di Irene Pivetti e dello scandalo delle mascherine arrivate dalla Cina, che vedono coinvolta una delle sue società.

“Non è una donna scontata, è intelligente, ha rotto sempre gli schemi“, ha detto Caterina Balivo della Pivetti. Per poi aggiungere. “È stata la prima donna presidente della Camera, ha sposato un uomo molto più giovane, è diventata mamma due volte in pochi anni”. L’errore era sulla frase relativa alla “prima donna presidente della Camera”, con la dimenticanza clamorosa. La Pivetti, eletta presidente della Camera nel 1994 quando militava nella Lega Nord, non fu la prima donna. In precedenza Nide Iotti era stata eletta per la stessa carica nel 1979, confermata nel 1983 e nel 1987.