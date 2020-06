Che buffonata questa dei vitalizi senza legge, riecco i coccodrilli puntualmente in azione con le loro lacrime a delitto compiuto e nemmeno perfetto.

Inprovvisamente tutti contro tutti per il taglio del taglio. Eppure i vitalizi sono stati aboliti nel 2012 e tutti sembrano essersene scordati. Poi, nel 2018, con semplici delibere degli uffici di presidenza di Camera e Senato sono stati ricalcolati senza alcun criterio logico e adesso cadono sotto la scure della commissione di Palazzo Madama chiamata a decidere sui ricorsi. Una sentenza, non una decisione politica.

Una legge sui vitalizi e non una buffonata

Sbagliata sicuramente nei tempi. E probabilmente anche nei contenuti. Ma tutti lo sapevano che sarebbe finita così, Cinquestelle compresi. Ed ora fingono di cadere loro, ma dalle nuvole.

I vitalizi torneranno come prima? No, se si segue la strada corretta, non viziata dalla propaganda. Ormai è noto il pensiero della Corte Costituzionale, che potrebbe trovarsi di fronte un nuovo nodo da sciogliere. Non crediamo ci voglia molto a varare una legge – e non una delibera – che segua i criteri di ragionevolezza più volte fissati.