Briatore: «Conte e i suoi se ne vadano in vacanza, così non si muovono e non fanno danni»

Flavio Briatore ancora una volta è sferzante contro il governo e gli Stati generali. Intervistato da La Verità, Briatore ha commentato ironico: «Con tutti i problemi che abbiamo, hanno messo su il Grande Fratello a Villa Pamphili. Una specie di festival di Sanremo, con Conte nei panni di Amadeus, mentre la parte comica è stata affidata ai ministri. A cosa è servito?» Quindi, ha aggiunto: «Chiudersi come topi in una villa, senza neanche i giornalisti? Proprio loro, quelli della trasparenza, che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno».

Briatore contro il governo

Secondo Briatore, si legge nell’intervista de La Verità ripresa poi dal Giornale, a questo governo «non gliene frega niente degli italiani». E ha spiegato: «Il loro obiettivo non è fare funzionare l’economia, ma rimanere al potere: anche a costo di far cadere il Paese a picco». Poi ha aggiunto: «La verità è che il coronavirus è l’assicurazione sulla vita di questo governo, perché quando la gente ha paura non reagisce». E ancora, vista l’estate in arrivo, Briatore ha criticato ferocemente il bonus vacanze istituito dalla maggioranza: «Offrirò un bonus vacanza a tutto il governo: preferisco pagarli per non fare nulla, perché questi come si muovono fanno danni. Adesso dicono: “Ripartiamo dal green”. In effetti, grazie a loro, gli italiani sono al verde».

«Non si rendono conto del disastro»

E poi il colpo finale: «Proporrò una petizione popolare: bisognerà chiedere i danni a chi ci governa per aver distrutto il Paese». «Non si rendono conto del disastro. In autunno la gente avrà fame, ci saranno due milioni di disoccupati. È chiaro che ci hanno raccontato palle per settimane: è appurato ormai che soldi non ne arriveranno. Hanno lavato la testa agli italiani, ma per il resto solo elemosine». Questo perché «siamo governati da persone tutta teoria e niente pratica, senza nessuna capacità. I peggiori ministri che abbiamo mai avuto».