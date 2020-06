Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, ha denunciato l’hackeraggio del suo profilo Facebook. ”Questa notte alle ore 3:58 ignoti localizzati a Genova hanno modificato il mio profilo Facebook sostituendo la mia immagine con una bandiera dell’Isis. Appena informato ho provveduto a segnalare l’accesso a facebook che ora ha messo il mio profilo in manutenzione in attesa del ripristino. Qualunque sia il motivo di questo ignobile atto, che denuncerò alla Polizia Postale, non scalfisce di un millimetro il mio impegno politico e sociale. Proprio ieri avevo postato un commento contro l’ennesima occupazione abusiva avvenuta a Roma dove Fdi da anni denuncia l’esistenza di un vero e proprio racket. In ogni caso si va avanti più forti di prima senza nessuna paura”.