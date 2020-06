2 giugno: lo spettacolo delle Frecce Tricolori su Roma (video e fotogallery)

Le Frecce Tricolori sorvolano Roma in occasione della cerimonia all’Altare della Patria con il presidente della Repubblica per le celebrazioni del 2 giugno. Si chiude oggi, con il tricolore sul cielo della Capitale, il ‘Giro il Giro d’Italia delle Frecce Tricolori’, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica anche in considerazione del fatto che, a causa dell’emergenza coronavirus, non si è svolta la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Durante un tour di 5 giorni la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato 21 città per stendere il tricolore più lungo del mondo in segno di unità, solidarietà e ripresa. Sono stati sorvolati tutti i capoluoghi di regione e, inoltre, Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra.

Frecce tricolori, il messaggio del ministro della Difesa

“Quest’anno, le necessarie misure adottate dal governo per il contenimento della pandemia non ci consentono di vivere l’emozione della tradizionale cerimonia in via dei Fori Imperiali, ma non per questo gli italiani non potranno festeggiare con la stessa intensità questa data tanto significativa”. Lo afferma il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un messaggio in occasione della Festa della Repubblica. “Nei giorni scorsi tutta l’Italia si è tinta del verde, del bianco e del rosso dell’immenso Tricolore disegnato nei nostri cieli dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale, in un abbraccio corale simbolo di unità, solidarietà e speranza – prosegue il ministro – Un abbraccio che si conclude oggi, sulla Capitale, con la tradizionale deposizione della corona di alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, doveroso e sentito omaggio a tutti i Caduti per la Patria”.