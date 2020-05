Fine settimana di di videoconferenze regionali promosse da Riva Destra. Ospiti sulla piattaforma zoom Wanda Ferro, Francesco Storace, Michele Barcaiuolo, Carlo Ciccioli.

Da oggi fino a lunedì, il movimento federato con Fratelli d’Italia e fondato da Fabio Sabbatani Schiuma ha organizzato una serie di videoconferenze. Per proseguire l’azione di integrazione con il partito, alle quali parteciperanno infatti tutti i vertici regionali di Fratelli d’Italia.

Il calendario di Riva Destra

Dopo l’appuntamento di sabato scorso in Veneto, al quale è intervenuto il parlamentare Luca De Carlo, oggi 23 maggio alle ore 14,45 è il turno delle Marche. Riva Destra Marche, guidata da Sandra Amato, si confronterà con Carlo Ciccioli. Poi domenica alle 16 toccherà alla Calabria. Parteciperanno il commissario regionale di Fdi, la parlamentare Wanda Ferro. E il capogruppo in regione Filippo Pietropaolo. Che Riva Destra ha sostenuto nella sua vincente ultima competizione elettorale. Ospite di Francesco Stinà, coordinatore di Riva Destra Calabria, ci sarà anche il direttore de Il Secolo d’Italia, Francesco Storace. “Che da sempre – si legge nel comunicato – conosce la realtà del movimento. Che è nato 25 anni fa dallo storico primo circolo di Alleanza nazionale. Lunedì alle 20.45 si svolgerà il posticipo con Michele Barcaiuolo, coordinatore di Fratelli d’Italia in Emilia Romagna. Al quale Donatella Marchetti presenterà il coordinamento regionale di Riva Destra.

“Il ruolo dei movimenti federati – spiega Schiuma- è quello di contribuire ad allargare il perimetro elettorale di Fratelli d’Italia. E portare in dote valori, battaglie e risorse umane. Il dipartimento ha il compito di agevolare questo flusso. Senza che venga meno il rispetto per la struttura di partito e la stretta collaborazione con i suoi esponenti. Ecco spiegata in sostanza la ratio di questi incontri”.

Riva Destra – confermano Alfio Boschi e Angelo Bertoglio, vicesegretario e portavoce nazionale di Riva Destra- sta eseguendo alla lettera tutto ciò. Mantenendo le proprie identità e struttura. Riuscendo così ad avvicinare anche numerosi eletti negli enti locali al progetto per il quale si è spesa direttamente Giorgia Meloni. Con l’obiettivo di rendere FdI un partito sempre più inclusivo”. Per partecipare: scaricare l’appilcazione di Zoom e ed entrare. Sabato 23, ore 14.45, per le Marche: Meeting ID: 830 9289 9062, Password: 130668. Domenica 24, ore 15.50, per la Calabria: Meeting ID: 882 3679 2909, Password: 901099. Lunedì 25, ore 20.40, per l’Emilia Romagna: Meeting ID: 899 5414 7167, Password: 058026.