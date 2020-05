Si vota domani la sfiducia al ministro Bonafede. Come si posizionerà Italia Viva? Matteo Renzi fa sapere che è “tutto ancora aperto”. Quindi si tratta. E su cosa? Nel Pd non hanno dubbi. Poiché si vocifera di un incontro tra il premier Conte e lo stesso Renzi secondo i dem la richiesta di Italia Viva è sempre la solita: le poltrone. Dunque non sarebbe bastata la maxisanatoria concessa alla ministra renziana Bellanova. Le ambizioni dei renziani sono più elevate.

Nella mente di Renzi ci sarebbe un bel rimpasto. L’obiettivo di queste ore sarebbe quello di portare Luigi Marattin alla guida della commissione Bilancio della Camera. Ma in via ufficiosa ciò che temono a Largo del Nazareno è il protagonismo di Maria Elena Boschi. E’ lei, accusano i dem secondo un retroscena del Fatto, ad ambire a un ministero. Non solo, proprio la Boschi – sempre secondo la stessa fonte – non vedrebbe di buon occhio la visibilità di Teresa Bellanova di fatto in questi giorni prima donna di Italia Viva. Un puzzle complicato, che sarà lo stesso Renzi a sciogliere con un il suo intervento in aula al Senato.

Che i renziani siano intenzionati a far pesare non poco il loro sostegno a Bonafede e al govenro lo dimostra anche la dichiarazione del deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi: “Nel giorno del dibattito su Bonafede, Piano Shock e Fca, per Italia Viva 4 secondi al Tg1 delle 20 e 4 secondi al Tg2 delle 20.30. Ecco come i direttori Rai scelti dal governo gialloverde Salvini-Di Maio e appena riconfermati da M5s e Pd e dal Conte 2 applicano il rispetto del pluralismo: oscurando e cancellando proposte e posizioni di Matteo Renzi e di Iv. E poi chiedono i voti di Iv in Senato? Difficile pretendere lealtà e correttezza di fronte a tanta scorrettezza, c’è un problema evidente in maggioranza”.