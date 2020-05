Silvia Romano sarà ascoltata nel pomeriggio dal pm della Procura di Roma. E dagli ufficiali dell’antiterrorismo nella caserma dei Ros della capitale. Attesa alle 14 a Ciampino, la volontaria 24enne, rapita in Kenya il 20 novembre 2018, è stata liberata ieri. Da una operazione di intelligence. “Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l’ora di ritornare in Italia”. Queste le prime parole di Silvia tornata in libertà la notte scorsa.

Silvia Romano attesa oggi a Ciampino

Sarà sentita dagli inquirenti per ricostruire le varie fasi del rapimento. Sulla sua scomparsa avevano aperto un fascicolo per sequestro di persona per finalità di terrorismo. Il colloquio con i pm verrà effettuato nel rispetto delle normative legate all’emergenza coronavirus. La cooperante che collaborava con la onlus marchigiana Africa Milele era stata rapita più di un anno e mezzo fa da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama. Mentre seguiva un progetto di sostegno all’infanzia.

L’Unicef Italia ha espresso grande gioia per la liberazione della cooperante, dopo 18 mesi di angoscia. “Silvia rappresenta la parte migliore del nostro paese. Spesso invisibile: un’Italia che dedica la propria vita agli altri, che resiste. Bentornata Silvia!”. In un’intervista al Corriere della Sera il presidente del Consiglio Conte ha sottolineato che il merito della liberazione di Silvia è “dei nostri servizi di intelligence. In particolare della nostra Agenzia esterna, del lavoro investigativo dell’autorità giudiziaria. Della costante attenzione del ministro Di Maio e del ministro Guerini e della Difesa”.

La ragazza è stata prigioniera di Al Shabaab, gruppo terrorista somalo affiliato ad Al Qaeda. Un sequestro “politico” insomma, accusata dalla Jihad di fare proselitismo cristiano. I terroristi hanno “gestito” la giovane italiana con lo stesso protocollo adottato per le spie”. Spostandola più volte tra diversi gruppi interni all’organizzazione per sicurezza.