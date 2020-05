Sgarbi scatenato: «Capre assolute! Se usate le mascherine all’aperto ecco che cosa vi succede»

Capre! Anzi, “capre assolute!”. Vittorio Sgarbi scatenato contro il governo, stavolta se la prende con le indicazioni date sull’uso delle mascherine. Sbagliate, secondo le indicazioni del medico Mario Federico Tancari (sic) citato dal critico d’arte. Il medico, in realtà, potrebbe chiamarsi Tangari ed essere quel Mario Tangari che qualche settimana fa propose di fare un uso massiccio di navi ospedale per far fronte alla diffusione del coronavirus al Sud.

Sgarbi scatenato contro le mascherine all’aperto

“Capre assolute! Umiliati da un governo di incompetenti, e ignoranti pericolosi! Il più grande studioso di virus, Mario Federico Tancari (sic), ha affermato che la mascherina all’aperto – ha scritto Sgarbi sulla sua pagina Facebook – è dannosa perché concentra i microbi su se stessi, facendo respirare più anidride carbonica che ossigeno, e sottraendo il virus alle funzioni reattive degli alberi. Nulla è più salutare che stare all’aria aperta rispettando le distanze. Chi usa la mascherina all’aria aperta vuole farsi male. Sarebbe più utile – ha concluso il critico – portarla al chiuso“.

Il medico delle navi ospedale

A metà marzo il dottor Mario Tangari, medico in servizio al San Giovanni di Roma, propose l’utilizzo di “navi-ospedale per combattere efficacemente il coronavirus”. Per Tangari, che è ortopedico e ha inventato apparecchiature medicali mini invasive per la traumatologia, tra i vantaggi delle nevi-ospedale c’era il fatto che i pazienti “potrebbero usufruire della forza della natura per diluire e disattivare qualsiasi virus con acqua clorata, aria iodata, vento e soprattutto con la centralizzazione del problema respiratorio”. Ma le navi presentvaano, per il medico, anche un altro vantaggio. “Sono un convinto sostenitore della forza e potenza degli olii essenziali. Sulle navi – disse – sarebbe semplice il loro uso e la loro diffusione anche direttamente sulle mascherine o attraverso l’aerazione, per corroborare le convalescenze”.