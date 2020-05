Matteo Salvini si sfoga su Twitter: “Apprendiamo dalla stampa che ci sarebbe stata negata l’autorizzazione a deporre una corona di fiori all’Altare della Patria il 2 giugno. Non si può neanche onorare la memoria ed il valore dei Militari italiani caduti per difendere la Patria? Alla faccia della democrazia…”.

Analoga esternazione da parte di Giorgia Meloni, anche lei irritata per i metodi di Palazzo Chigi: “Apprendo dalla stampa – afferma -che sarebbe stata rigettata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nostra richiesta di deporre, insieme a Salvini e Tajani, una corona di alloro al Milite Ignoto, al termine della manifestazione che abbiamo organizzato per il 2 giugno. Al di là delle ragioni del diniego, che non conosco, è normale che ai giornalisti venga comunicato prima che a noi? Questi i metodi di Palazzo Chigi”.

Il 2 giugno il centrodestra porterà in ogni caso in piazza la voce della protesta contro il governo Conte. “Daremo voce – spiega Meloni – insieme agli alleati del centrodestra, a milioni di italiani dimenticati e traditi dal governo italiano. Lo faremo in 100 piazze, con iniziative simboliche, in sicurezza e rispettando le normative. I primi di luglio invece tenetevi pronti per una grande manifestazione nazionale”.

Se quella di giugno sarà una manifestazione simbolica a luglio verrà organizzata una manifestazione tradizionale, e si pensa già al Circo Massimo come luogo della mobilitazione. Indetta per chiedere al governo di far arrivare al più presto risposte concrete sulla cassa integrazione e sulla scuola, e su tutti quegli italiani dimenticati dai decreti governativi.

Per quanto riguarda le modalità in piazza del Popolo a Roma – dove ci saranno Salvini, Meloni e Tajani – verrà esposta una bandiera tricolore di grandi dimensioni. Nelle altre città invece

saranno organizzati flash mob silenziosi e stanziali, con cartelli e senza bandiere di partito e interventi dei leader.