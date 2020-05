Salerno, rissa tra i vigili e una donna senza mascherina: lei cade e urla (video)

La donna era sulla panchina, non ne voleva sapere di indossare la mascherina. Ed ecco che nel parco sul lungomare di Salerno si è sfiorata la rissa, ieri pomeriggio, sul lungomare di Salerno. La polizia municipale è intervenuta intimando alla donna di indossare il dispositivo di protezione individuale ma lei si è opposta. Ne è scaturito un parapiglia, con i vigili che hanno cercato di portare via la donna, in compagnia di un’altra signora, entrambe non residenti a Salerno. Prima che scattasse la multa, alcune persone hanno inveito contro la pattuglia presente, con urla e insulti. La stessa donna è caduta a terra urlando e invitando i passanti a sostenerla mentre i vigili la sanzionavano.