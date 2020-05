Diventa un caso la manifestazione dei gilet arancioni a Milano. Qualche centinaio di persone capitanate dal generale Antonio Pappalardo. In tanti erano senza mascherina, e non hanno rispettato le distanze. I gilet si sono radunati anche in altre piazze d’Italia. All’insegna del grido “libertà, libertà” contro la dittatura sanitaria e chiedendo la caduta del governo Conte.

Sala: un atto da irresponsabili

Per l’intero pomeriggio è montata la protesta sui social contro la manifestazione fino alla discesa in campo di Giuseppe Sala, sindaco di Milano: “Ho chiesto al Prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti “gilet arancioni”. Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova”.

Sulla stessa linea la dichiarazione di Laura Boldrini cha si è scagliata contro la manifestazione dei gilet arancioni e contro quella di CasaPound a Roma, definendole “una deprecabile provocazione che mette a repentaglio la salute delle persone”.