Roma, rapina in un market bengalese: il titolare preso a bottigliate da due “senza fissa dimora”

Nel mirino un market di via Arenula, a Roma, gestito da un cittadino del Bangladesh. Due uomini hanno fatto l’ingresso nel locale pretendendo di prelevare alcolici senza pagarli. Il negoziante ha detto di no alla pretesa del 46enne romano senza fissa dimora e del 37enne polacco. Ma questo rifiuto ha scatenato l’ira.

Il caos nel market

I due hanno dato il via a un fitto lancio di bottiglie di vetro al suo indirizzo. Hanno quindi tentato di approfittare del caos per portare via anche il registratore di cassa del market. I protagonisti hanno vari precedenti.

Il tentativo di rapinare la cassa

Dopo aver minacciato con una bottiglia di colpire il negoziante qualora si fosse rifiutato di fargli prendere degli alcolici gratis, hanno iniziato a fare incetta di bevande. Il commerciante però si è opposto fermamente. A quel punto è iniziato il lancio di oggetti e bottiglie al suo indirizzo. Poi il tentativo di rapina della cassa del market.

I due “senza fissa dimora” finiscono in manette

Ilcittadino del Bangladesh è riuscito, in qualche modo, a mettere in fuga i due balordi e a richiamare l’attenzione di una pattuglia di carabinieri. I militari hanno rintracciato i responsabili del colpo gobbo, arrestandoli con l’accusa di rapina impropria.