Un aereo biposto è precipitato nel Tevere a Roma, all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe, da dove era appena decollato. Sul posto sono prontamente intervenuti, con vari mezzi, gli agenti della Polizia di Stato. Delle due persone a bordo, una è stata tratta in salvo e portata in ospedale mentre l’altra persona risulta dispersa. Erano da poco trascorse le 15,30 quando il biposto si è inabissato nelle acque del fiume della Capitale. Era decollato solo una manciata di minuti prima. Un elicottero del 118 ha trasportato in ospedale l’uomo soccorso. È in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il velivolo era decollato dall’aeroporto dell’Urbe

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia fluviale, anche due squadre dei Vigili del Fuoco e il nucleo Sommozzatori. L’uomo recuperato dalle acque del Tevere è l’istruttore. A trarlo in salvo sono stati gli uomini i dell’equipaggio di Pegaso 33 Elitaliana. Sono invece tuttora in corso le ricerche da parte della polizia fluviale e dei vigili del fuoco del passeggero che al momento risulta disperso.

Il Cessna si è inabissato nel Tevere pochi minuti dopo

Sull’accaduto, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – l’Ansv – ha aperto l’inchiesta di sicurezza di propria competenza. L’aereo biposto precipitato è un DA20, marche di identificazione I-DADLl. L’Ansv ha disposto contestualmente l’invio di un proprio investigatore sul luogo dell’incidente. Secondo le prime, sommarie, ricostruzioni, il pilota del biposto avrebbe anche tentato un atterraggio di fortuna. Non troverebbe invece conferma – sempre secondo quanto si è appreso – l’ipotesi che prima di cadere dal Cessna sia partita una telefonata per la torre di controllo dell’aeroporto dell’Urbe.