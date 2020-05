Riaprono palestre, piscine e centri sportivi. Ecco cosa si può fare e cosa no

Prenotazioni, accessi contingentati, elenco delle presenze da conservare per 14 giorni. Oggi, in quesi tutte le regioni, è il giorno della riapertura di palestre, piscine e centri sportivi. Uniche eccezioni: Lombardia, dove ci si potrà tornare ad allenare non prima del 31 maggio, e Basilicata, dove la riapertura è fissata per il 3 giugno. Come per gli altri esercizi, anche a queste strutture è richiesto il rispetto di regole ben precise. A partire dalla necessità di “predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare”.

Termometri, dispenser e distanze di sicurezza

In ingresso potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso alle strutture a chi ha più di 37,5. Distanze di sicurezza da rispettare in tutti gli ambienti, a partire da spogliatoi e docce, che potranno anche essere organizzati con separè o numero chiuso. Le strutture, inoltre, dovranno essere dotate di dispenser per le soluzioni idroalcoliche e tutte le attrezzature “che non possono essere disinfettate non devono essere usate”. Pulizia e disinfezione degli ambienti e degli strumenti, infatti, vanno garantite con frequenza, “anche più volte al giorno, ad esempio tra un turno di accesso e l’altro”, mentre per gli spogliatoi, armadietti compresi, vanno previste per lo meno a fine giornata.

Come comportarsi nelle palestre