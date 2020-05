L’amato caffè al bar e poi tutti da Ikea. Sembra che i magazzini del colosso svedese siano mancati tantissimo agli italiani. Infatti lunedì, quando i negozi Ikea hanno riaperto i battenti in tutta Italia, migliaia e migliaia di persone si sono riversate nei centri vendita. Lunghissime file in particolare a Milano, dove la gente si è messa in attesa due ore prima dell’apertura per non mancare l’appuntamento… Un video documenta il lungo serpentone che dal parcheggio fino all’entrata si è creato per le persone in attesa. Sia nel centro vendita di Carugate sia in quello di Corsico.

“Ad accogliere i clienti – ha scritto Milano today – una vera e propria “cerimonia”, con i dipendenti schierati sulle scale con in mano il famoso peluche a forma di cuore con le braccia per inaugurare la nuova riapertura dopo che da metà marzo, in seguito alla chiusura imposta dal governo alle attività commerciali per il contenimento del contagio, le porte del magazzino di Carugate non si erano più riaperte”.

Ma scene simili si sono verificate in tutti i centri Ikea dal Nord al Sud. I clienti hanno atteso anche per ore pur di rimettere piede nei magazzini del mobilificio svedese. Il commercio ha ripreso così, non aiutando il piccolo commerciante di quartiere ma affollandosi davanti agli store di un marchio straniero.