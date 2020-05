Il 22 aprile scorso sono pervenuti dalla Procura generale di Perugia “ulteriori atti del procedimento penale” a carico di Luca Palamara. Atti “la cui valutazione è indispensabile ai fini delle considerazioni conclusive sulle azioni disciplinari già esercitate e sulle eventuali nuove azioni da assumere”.

È la Procura generale della Corte di Cassazione a rivelare che la questione Palamara non finisce certo qui.

“Il materiale processuale è composto da un notevole numero di atti – spiega la Procura – tra cui diverse decine di migliaia di sms e chat in larga parte di contenuto estraneo all’oggetto delle procedure”.

Per il celere esame di quegli atti è stato costituito un apposito gruppo di sostituti procuratori generali.

La Procura Generale assumerà le sue determinazioni conclusive non appena sarà completato il lavoro. E ciò in tempi molto brevi”.

La Procura generale della Cassazione ricorda di avere “già esercitato l’azione disciplinare nei confronti del dottor Luca Palamara, per il quale è stata chiesta e ottenuta la misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, confermata dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione in data 15 gennaio 2020”. E di avere anche “esercitato l’azione nei confronti dei componenti del Consiglio superiore della magistratura poi dimessisi, Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini e Luigi Spina“.

“Questa è una sorta di nemesi storica. E purtroppo si è dimostrato in questi anni che per quanto possano esserci procuratori capo di buona volontà, fare circolari per disincentivare la trascrizione di intercettazioni penalmente irrilevanti non serve a nulla”, riflette, intervistato dal Foglio, Michele Vietti, ex-deputato e vicepresidente del Csm tra il 2010 e il 2014.

“E mai come oggi – aggiunge Vietti – sarebbe il caso di ricordare che le intercettazioni spazzatura restano spazzatura anche quando la spazzatura finisce addosso a qualcuno diverso da te. Vale per i magistrati, vale per i politici e vale anche per i giornalisti”.