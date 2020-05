Gli “occhiali Salvini color pannolino” sono l’ultima battuta da cabaret di Vincenzo De Luca. Il governatore campano ne spara più del suo imitatore, Maurizio Crozza. Ma il leader leghista non è rimasto in silenzio e ha risposto per le rime. Ecco i fatti. Ieri pomeriggio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della sua ormai consueta diretta Facebook del venerdì, ha preso di mira Salvini.

L’attacco di De Luca

“Per quanto riguarda i fitti, voglio dare un’informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud e ha detto che c’è una Regione del Nord che è l’unica che ha fatto iniziative per i fitti. Non voglio fare nomi, diciamo che è un esponente che va in giro in questo periodo per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci”. “Ricordo a questo autorevole esponente del Nord e del sovranismo – aggiunge De Luca – che la Regione Campania ha varato un programma per gli aiuti ai fitti, due bandi per quasi 70 milioni di euro. Giusto come notizia per questo nostro amico sovranista”.

Occhiali Salvini: ecco la replica del leader della Lega

Gli occhiali Salvini color pannolino sono diventati rapidamente una battuta virale. E il leader del Carroccio ha risposto a tono. “Penso che i cittadini della Campania si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gli ospedali aperti e riaprire quelli chiusi, visto che anche l’anno scorso decine di migliaia di campani hanno dovuto spostarsi in altre Regioni per visite, esami ed operazioni. Se invece De Luca preferisce polemizzare sul colore dei miei occhiali confesso che, come milioni di Italiani, ho problemi di vista e sono presbite. Per De Luca è un problema?”. Si aspetta la contro replica di De Luca. Appuntamento venerdì prossimo: citofonare Vincenzo, un vero e proprio cabarettista prestato alla politica.