“Muoriamo di fame, non di coronavirus!”. E s’incatena fuori al suo bar (video)

Un’imprenditrice cosentina, Giovanna Mirabelli, titolare del bar gelateria Le Vele di corso Mazzini, protesta contro la chiusura dei locali all’aperto. Questa mattina per contestare la decisione scaturita dalla sentenza del Tar di Catanzaro, che consente da oggi solo servizio da asporto, si è incatenata con delle manette al tendone esterno all’esercizio ubicato nel centro della città di Cosenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia municipale che hanno convinto la donna a tornare dietro al bancone per evitare assembramenti.

La Calabria e la decisione del governo

“La fame in Calabria – dichiara Mirabelli all’Adnkronos – uccide più del coronavirus. Non siamo un paio di scarpe che possono essere riposte in una scatola, ma materiale umano. La chiusura dei locali non può essere l’unica misura anticontagio, bisogna adeguare nostri comportamenti attenendoci al necessario distanziamento sociale. E il

senso civico che ci protegge”.

“Per aprire abbiamo speso soldi e rastrellato i cassetti per reperire le risorse di cui avevamo bisogno. Ci è voluto coraggio. Adesso ci impongono di chiudere i servizi all’esterno. Non possiamo fungere da ring politico, – afferma con le manette ancora al braccio – abbiamo una dignità come tutti gli esseri umani. Le beghe politiche sono solo a danno nostro. Chiedo pietà”. E la governatrice Santelli non si arrende…