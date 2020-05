Ristoratori e gestori di bar manifestano civilmente in piazza a Milano. Nel rispetto di tutte le norme anti-contagio e del distanziamento sociale. E per loro arrivano le multe. “È scandaloso – commenta Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb – che questa sia la risposta dello Stato a chi chiede risposte concrete perché non sa più come andare avanti, vuole tornare a lavorare e non essere costretto a licenziare i propri collaboratori. È fuori dal mondo che gente onesta e che lavora chieda aiuti a fondo perduto e ottenga in cambio multe da 400 euro. La pazienza è finita”. Multati anche i dipendenti che erano al flash mob e che ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione.

Proteste dei commercianti in tutte le piazze d’Italia

Quella di Milano è solo l’ultima iniziativa di una serie di proteste che hanno portato in piazza commercianti e titolari di negozi in ginocchio. In numerose città d’Italia i cittadini più colpiti dall’emergenza coronavirus hanno manifestato chiedendo aiuti concreti al governo che sta ancora rimandando il decreto aprile sugli aiuti economici.

Varie sono state le forme di protesta adottate e sempre evitando assembramenti. In molte città i titolari di negozi hanno riconsegnato simbolicamente le chiavi dei loro esercizi commerciali.A loro si sono uniti anche i lavoratori balneari, ancora in attesa di direttive precise sulla riapertura degli stabilimenti. Per tutti o non c’è stata risposta o sono arrivate le multe, come nel caso di Milano.