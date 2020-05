Movida, la figuraccia di Muccino: accusa i giovani ma pubblica foto vecchie

“Qui Milano. Abbiamo un problema”. A scriverlo su Twitter ieri sera, postando una foto della movida meneghina intorno alle 20, è Gabriele Muccino. Ma il ‘cinguettio’ costa caro al regista, che viene accusato dagli utenti di diffondere immagini giudicate “fake”.

Nel mirino dei commentatori, infatti, la veridicità della foto che per molti non corrisponderebbe alla realtà: “Foto fake….non ci si informa nemmeno prima di twittare scemenze! Ha appena finito di diluviare e c’è in giro pochissima gente! Complimentoni!!”, “A Milano piove, e un’ora fa diluviava e tirava vento e come si vede dalla foto il selciato è asciutto. Io dico che è ora di finirla con ‘ste inquisizioni su Milano e Lombardia e questa foto è falsa. Punto Andate a fotografare le migliaia di assembramenti in Italia”, “Foto fake o almeno non è di oggi. Piove da 3 ore più o meno a Milano e fino a ieri il bar sulla sinistra non aveva riaperto“, alcuni dei commenti al post.

Ma tra le tante critiche c’è anche chi è d’accordo con il regista: “Sarà una foto di oggi o di ieri o dell’altro ieri, poco importa… Ciò che vedo – riconosce ad esempio un utente – è una massa di gente incosciente, egoista e menefreghista. E non è Milano, Roma, Firenze o Napoli… Siamo noi, tutti. A questo punto – l’amara conclusione – meritiamo tutto ciò che ci sta succedendo”