Torna la movida a Palermo nel giorno della riapertura. La sera di lunedì 18 maggio molti giovani hanno affollato i locali della Vucciria, la storica zona del mercato che conta decine di pub. Il video della movida palermitana ha allarmato il sindaco Orlando.

“Mi auguro – ha detto – di non essere costretto a chiudere alcune zone della città, dipende dal comportamento di tutti”. “Bisogna finirla di fare passeggiate inutili tutti nella stessa strada perché così facendo si creano le condizioni che costringeranno le forze dell’ordine a disporre la chiusura dei negozi e a me, sindaco, a chiudere intere zone della città. Credo che questo sia l’ultimo rimedio, ma sono pronto a farlo. La salute innanzi tutto. Nessuno può giocare con la vita degli altri”. Orlando ha anche espresso “gratitudine e apprezzamento ai palermitani e agli operatori economici che hanno evitato che a Palermo si verificassero le tragiche condizioni di altre città d’Italia. “Dobbiamo preservare questo patrimonio di sicurezza e sono costretto a ricordare a tutti di rispettare le disposizioni del governo nazionale e del presidente della Regione. Chiedo di aiutare le forze dell’ordine, che diversamente saranno costrette ad applicare sanzioni rigorosissime. Per quanto riguarda l’amministrazione comunale – conclude – il sindaco ha solo un potere: quello di chiudere alcune zone”.

“Da governatore – gli ha fatto eco il presidente della Regione Nello Musumeci – temo che si debba tornare indietro, non vorrei farlo ma se le scene della Vucciria dovessero ripetersi sarò costretto ad adottare provvedimenti perché abbiamo dimenticato la paura”.