Ministro Bonafede, confessi. Perché gli italiani – non quelli scappati di casa che la difenderebbero persiano con la pistola fumante in mano – hanno capito tutto. Nella storia con Nino Di Matteo l’ingranaggio si è bloccato a via Arenula. E per questo uno così non può restare un minuto di più alla guida del ministero della Giustizia. Quello di Bonafede è stato un comportamento semplicemente non degno della funzione ricoperta.

Giustizia, questa malandata. Già in troppi ne diffidano, ci mancava lo scivolone del guardasigilli. Ecco perché diciamo a Bonafede confessi. Perché lei sa che cosa è successo nei giorni della nomina del capo del Dap due anni orsono. Nessun altro può raccontarcelo al posto suo.

Bonafede confessi chi mise il veto a Di Matteo

E se questa vicenda esplode due anni dopo, è perché avete scaraventato fuori dal carcere centinaia di mafiosi e un giornalista coraggioso come Massimo Giletti ha fatto il colpaccio. Con quella trasmissione domenicale in cui le canta un po’ a tutti e adesso è toccato al ministro della giustizia.