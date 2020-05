Meluzzi, dall’emergenza epidemiologica alla “dittatura sanitaria”

Dunque il professore andrebbe ascoltato quando afferma che «il virus sta morendo». E sottolinea come, incredibilmente, il trend in calo dell’epidemia potrebbe rappresentare «una disgrazia per governo, venditori di microchip e vaccini-porcherie». Cosa che ha apertamente sostenuto ancora ieri in un’intervista a Radio Radio in cui, dalla gestione dell’emergenza Covid agli assistenti civici, Meluzzi ha smontato linee e provvedimenti dettati fin qui dall’esecutivo. Aprendo a scenari inediti e inquietanti. In cui volontari e “spie dell’aperitivo” (come formulato ironicamente da Salvini), ideati da quella che Meluzzi definisce una “dittatura sanitaria”, sono figure subito smontate da politici, media e opinione pubblica, che per il prof vanno di pari passo con la «vergogna di quelli psichiatri che – cinguetta su Twitter Meluzzi – violando il giuramento di Ippocrate, si prestano a fare gli sbirri in Tso di regime contro i dissenzienti. Come ai tempi di Stalin».

E su Tik Tok l’inquietante prospettiva per il prossimo futuro…

In prospettiva, allora, il professore vede una deriva pericolosa. «L’obiettivo finale – è il suo allarme lanciato da Tik Tok e riportato in basso – è quello della moneta unica planetaria. Veicolata da un microchip collegato alle nostre condizioni di salute. Che tutti dovranno mettersi come il segno dell’apocalisse… Non voglio apparire come un mistico pazzo – sottolinea in un inciso Meluzzi – ma credetemi: quello che si sta delineando è un sistema “unico” (economico, giuridico, di controllo sulla salute). Fatto per una società filantropica dominata da quello che Solariov definisce l’Anticristo». Che sarà un essere «pacifico. Filantropo. Macrobiotico. Vegetariano. Ecologista e che – conclude amaramente Meluzzi – avrà Greta Thunberg tra i suoi consulenti»…