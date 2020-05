Meloni: “Primo Maggio, non parole ma rispetto per i lavoratori”. Le 10 proposte di FdI

Un Primo Maggio di dignità e di impegni per il lavoro, più che di futili celebrazioni. Il messaggio di FdI e di Giorgia Meloni è chiaro ed è rivolto, in particolare, a sindacati e governo.

L’appello di Giorgia Meloni

“Questa giornata la dedichiamo a tutte quelle imprese e quei lavoratori che chiedono, rispettando le dovute cautele e disposizioni, di poter ripartire insieme. Il governo ascolti il grido delle tante categorie che lunedì non potranno ancora riaprire e permetta loro di poter ripartire sulla base del rispetto delle normative di sicurezza e non sulla differenza di codice Ateco. L’Italia reale ha voglia di tornare a lavorare e creare ricchezza e la politica ha il dovere di trovare le soluzioni. Siamo un grande popolo e ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto, buon primo maggio a tutti noi”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ma Fratelli d’Italia, oltre alle parole di incoraggiamento (come quelle arrivate da Mattarella), ha anche un pacchetto lavoro da mettere sul piatto.

Primo Maggio, le proposte di FdI

”In occasione del primo maggio Fratelli d’Italia ha presentato 10 proposte per il lavoro e la produzione. Un contributo che Fratelli d’Italia vuole dare alla Nazione per superare la gravissima crisi causata dal Coronavirus, nella speranza che questa volta il governo ci ascolti”. Lo comunica il responsabile nazionale del programma di FdI, senatore Giovanbattista Fazzolari, nel giorno delle scuse tardive di Conte agli italiani.

1. Riavviare l’economia: chi è in grado di rispettare i protocolli di sicurezza stabiliti dal Governo deve poter riaprire, a prescindere dal settore. Sanificazione giornaliera dei luoghi di lavoro a carico dello Stato.

2. Mantenimento della Cassa integrazione per tutta la durata dell’emergenza, per dare maggiori certezze ad imprese e lavoratori

3. Sostegno alle imprese che resistono: chi non ricorrere alla CIG pur avendone diritto, deve ottenere un contributo pubblico pari all’80% dell’importo di CIG risparmiato dalla Stato.

4. Libertà d’impresa: basta burocrazia e oppressione fiscale. No a scontrino elettronico, ISA, tetto al contante. Unificazione degli anni fiscali 2019 e 2020, posticipando tutti i pagamenti a dicembre 2021 e compensando utili e perdite del biennio.

5. Sostegno ai lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza, garantendo loro un bonus mensile dignitoso calcolato con le stesse regole della CIG. Abolizione dei minimi contributivi previdenziali

6. Sostegno al mondo produttivo: reale e immediata liquidità a tutte le imprese e contributi a fondo perduto per le PMI. Sostegno diretto ai settori più colpiti, a partire da turismo, somministrazione, cultura.

7. Libertà di assumere. Senza dover sottostare ai rigidi vincoli introdotti di recente. Libero utilizzo dei voucher lavoro in tutti i settori e in particolare in agricoltura.

8. No alla regolarizzazione dei clandestini con la scusa della mancanza di manodopera.

9. Sostegno del Made in Italy: tutela del prodotto italiano e delle aziende strategiche.

10. Rilancio degli investimenti pubblici: fondo per la ripresa, semplificazione delle procedure, sblocco dei cantieri.