“Più che gli auguri, oggi le mamme meritano risposte”. Così l’inizio del post di Giorgia Meloni dedicato alla Festa della Mamma. “Ripartono alcune attività produttive, ma nessuno – tra governo, task force e decine di consulenti vari – che abbia previsto per le mamme lavoratrici strumenti adeguati”, scrive la leader di Fratelli d’Italia su Facebook. Misure che consentano loro “di poter tornare al lavoro tranquillamente. Si parla tanto di diritti delle donne. Eppure le mamme continuano a rimanere una categoria dimenticata da tutti. Continueremo a batterci affinché i diritti e i bisogni delle mamme vengano messi al centro del dibattito politico per la ripartenza. Migliaia di lavoratrici sono a rischio“.

Meloni su Facebook: le mamme meritano risposte

Il post di Giorgia è corredato da un foto che la ritrae sorridente. Fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus, con la chiusura delle scuole e degli asili nido, Fratelli d’Italia ha fatto pressing sul governo perché affrontasse l’emergenza familiare. I problemi enormi delle mamme, costrette dal telelavoro e impegnate nella complicata gestione quotidiana dei figli “agli arresti domiciliari”.

In occasione della Festa della Mamma molti politici, di tutti gli schieramenti, hanno riconosciuto l’enorme sacrificio delle mamme. Quante tensioni da smussare in famiglia. Quanta fatica. Quanto superlavoro. “Senza retorica, dobbiamo sempre essere riconoscenti alle mamme”. Soprattutto in questo periodo di parziale riapertura delle attività. Ora si spera arrivino i fatti concreti del governo, oltre le dichiarazioni di principio.