Meloni: «Conte e i suoi esperti fanno la crociata contro il contante per far guadagnare le banche»

«Il governo e i suoi esperti tornano alla carica nella loro crociata ideologica contro il contante. Sponsorizzando a più non posso la moneta elettronica che garantisce lauti guadagni alle banche. Mentre il resto del mondo è impegnato esclusivamente a far ripartire il tessuto produttivo, in Italia la prima preoccupazione sembra quella di garantire flussi di cassa alle centrali finanziarie. Conte aveva chiesto un atto d’amore alle banche ma è stato ignorato. Ora i suoi esperti tornano a corteggiarle offrendo in dote incentivi per incassare commissioni spillate dalle transazioni tra cittadini e imprese». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. «La situazione economica – avverte – è drammatica, non c’è più spazio per queste marchette alle banche, invece di sentenziare dalla City consiglio a Colao di venire in Italia a parlare con chi produce e crea ricchezza e scoprire cos’è l’economia reale».

Meloni e le frasi di Colao

La leader di Fratelli d’Italia ha commentato le frasi di Colao riportando un articolo del Giornale. Intervistato da Tito Boeri in occasione dell’edizione online del Festival dell’economia di Trento, Colao è tornato infatti a parlare di contante ed evasione fiscale. «Concettualmente – ha sottolineato il manager, in un passaggio riportato dal Corriere della Sera – del contante non c’è bisogno, e nemmeno dei pos. Ogni smartphone può fare queste operazioni. È chiaro che bisogna creare degli incentivi per chi fa e per chi riceve i pagamenti elettronici. Un po’ di nero lo farebbe emergere».

Il web si è scatenato

Il web si è scatenato. Tantissimi i commenti degli utenti. Scrive Roberto: «Sono le solite proposte che arrivano da chi non conosce il mondo dell’Impresa: obbligano gli esercenti a pagare il noleggio del terminale Pos e la percentuale sulla transazione alle banche. Cosa ne guadagnano i cittadini se non il fatto di essere controllati da un “Grande Fratello” fiscale? Queste misure servono a fermare l’economia anziché a rimetterla in moto!». E un altro osserva: «Ma dove li vanno a prendere questi come li chiamano esperti siamo il paese delle meraviglie. Nessuno che prende sul serio che ci sono molti esperti molti politici molti mangia mangia che non fanno niente ma prendono stipendio d’oro pensione d’oro, basta dovete pensare per dare lavoro, lavoro». E un altro caustico: «Questo genio è quello che alzava le tariffe di vodafone, un giorno si e l’altro pure, ma di cosa stiamo parlando, se voi non intervenite in maniera decisa, siamo messi proprio male».