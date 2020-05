Meloni: «Cala il sipario sulla triste parabola del M5S». Crimi «seppellito»

Le parole di Nino Di Matteo a Non è l’arena che inchiodano il ministro della giustizia Bonafede alle sue responsabilità sono devastanti. Aprono un caso sul quale qualcuno dovrà dire la verità. Ma c’è una figura di primo piano che sembra non rendersi conto che si tratta di una delle tempeste più gravi: il capo dei grillini, Vito Crimi, che si schiera anima e corpo con il ministro cinquestelle. Giorgia Meloni dai social sintetizza il tutto in modo mirabile.

Meloni: “Giù il sipario”

E’ la parabola dei grillini, bellezza! Il M5S è morto. In campagna elettorale avevano detto di volere andare al Governo con gente come Di Matteo per combattere il malaffare di Renzi e del Pd”: è la premessa della leader di Fratelli d’Italia dalle sue pagine social. Piccola storia triste. “Sono finiti al Governo con Renzi e Pd a combattere Di Matteo. E dopo una giornata di imbarazzato silenzio, il capo politico dei Cinquestelle Vito Crimi si schiera senza se e senza ma con il Ministro Bonafede nella polemica con il giudice Di Matteo. la triste parabola del Movimento 5 Stelle si conclude così. Sipario.

Le parole di Crimi per difendere Bonafede dopo una giornata di afasia sono state scontate, imbarazzanti: Respingo con convinzione gli attacchi politici o le congetture prive di fondamento rispetto a scelte da lui compiute in piena autonomia, che non scalfiscono la fiducia mia e del MoVimento 5 Stelle nei suoi confronti”. Respingere, senza chiarire. Ecco come sta a cuore la lotta alla mafia a un movimento ormai privo di spina dorsale. Sì, la sintesi di Giorgia Meloni suona come un epitaffio: lo spettacolo è finito.