Meloni attacca la task force di Conte: «Colao decide per noi ma vive a Londra»

Giorgia Meloni, ospite di Giletti su La Sette, accusa il governo: “Non ha ascoltato le nostre proposte”. E anche la task force di Conte per gestire il lockdown. “Io qualche dubbio ce l’ho”, dice la leader di Fratelli d’Italia ospite di Non è l’Arena, commentandole linee della Fase 2 che parte oggi, lunedì 4 maggio, tra molti dubbi e incertezze.

Ce l’ha, in modo particolare, con il commissario Vittorio Colao, supermanager che ha scelto di restare nella sua casa di Londra, in Inghilterra, e di non tornare in Italia “per perdere tempo con la quarantena”. “Ma Colao da Londra sa cosa fare? Se vuoi dirmi come riaprire l’Italia, di devi stare”, si chiede la Meloni. Che poi aggiunge: “Già abbiamo un governo con 65 componenti tra ministri e sottosegretari, cosa fanno queste altre 450 persone? Non ci sono imprenditori, nè donne, mi sembra una follia”.