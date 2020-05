Giorgia Meloni è più determinata che mai. In questa intervista al Secolo rivendica i voti dell’opposizione decisivi per approvare lo scostamento di bilancio. Ma nota l’atteggiamento assurdo del governo che nonostante questo ha escluso il Centrodestra da “ogni discussione sul decreto rilancio”.

Ci tiene a non polemizzare col capo dello Stato, anche se si augura che Mattarella ponga la questione al governo.

“Siamo scesi in piazza e lo rifaremo ancora”, risponde alla domanda di mobilitazione. Giorgia Meloni vuole rispettare le regole e ha comunque attivato un confronto “aperto con le categorie” per rappresentarne le istanze in Parlamento. Si riuscirà mai a tornare al voto per le Camere? Anche qui la proposta della Meloni è chiara. “L’Italia ha bisogno di un governo coeso: si voti assieme per regionali e politiche”.

Meloni: il Colle dica al governo di confrontarsi

Alla fine si torna sempre a Mattarella: quanti minuti ci metterà a firmare un decreto monstre dopo aver fatto passare praticamente tutto a questo governo?

“Non è mia intenzione polemizzare con il Presidente della Repubblica. Il provvedimento del Governo sembra una sommatoria di misure a pioggia piuttosto che il decreto rilancio di cui avrebbe bisogno l’Italia. Purtroppo non può essere respinto dal Capo dello Stato per questo motivo.