Mattarella e il Giorno per le vittime del terrorismo. Ricordare non basta, serve la verità

Ricordare è un dovere. Ma è ancora necessario fare piena luce sulla lugubre stagione degli anni di piombo e delle stragi. Questo il messaggio del presidente Sergio Mattarella nel “Giorno della Memoria” per le vittime del terrorismo. Che viene celebrata oggi, ricorrenza della morte di Aldo Moro.

Mattarella: «Ricordare è un dovere»

“La Repubblica – dice Mattarella – si inchina davanti alle vite spezzate dal fanatismo politico, dalle violenze di gruppi brigatisti e neofascisti, dagli assalti eversivi alle istituzioni democratiche e alla convivenza civile”. “Tragicamente lunga – ricorda – è la sequela delle persone uccise negli anni di piombo. Servitori dello Stato, donne e uomini eletti a simbolo di funzioni pubbliche, cittadini impegnati nella vita sociale, testimoni coerenti che non hanno ceduto al ricatto”. “Ricordare – scandisce Mattarella – è un dovere. Ricordare le strategie e le trame ordite per destabilizzare l’assetto costituzionale, le complicità e le deviazioni di soggetti infedeli negli apparati dello Stato, le debolezze di coloro che tardarono a prendere le distanze dalle degenerazioni ideologiche e dall’espandersi del clima di violenza”.

E qui è il punto cruciale del discorso di Mattarella. “Non ovunque è stata fatta piena luce. La verità resta un diritto, oltre che un dovere per le istituzioni. Terrorismo ed eversione sono stati battuti con gli strumenti della democrazia e della Costituzione. la ricerca della verità, dunque, deve continuare laddove persistono lacune e punti oscuri”.

Verità fa rima con sovranità

Già, la ricerca della verità deve continuare. Ricordare non basta. Si può realmente onorare le vittime del terrorismo solo se si fa piena piena luce su cause, mandanti complici (anche esteri) della strategia della tensione e degli anni di piombo. Provare a rispondere a queste domande vuol dire tentare di arrivare al cuore del male italiano. Capire perché la guerra civile, in Italia, non è mai finita. Capire se, come e perché questa discordia cronica sia stata fomentata da poteri occulti e potenze straniere. Fomentata, alimentata ed esasperata per mantenerci nella condizione di figli di un dio minore e di nazione a sovranità limitata? La sovranità è il problema fondamentale dell’Italia, dal dopoguerra a oggi. E ne segna in qualche modo l’identità. Visto che si ripropone in modo drammatico anche ai nostri giorni. Anche se ciò accade in un contesto infinitamente meno tragico rispetto a quello di 40 o 50 anni fa.

Occorre, al dunque, una mobilitazione corale degli italiani, senza distinzioni ideologiche e politiche, affinché sui capitoli più bui del nostro passato vengano tolti tutti gli omissis della guerra fredda. La riconquista della sovranità parte dalla riconquista della verità sulla propria storia.