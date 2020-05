Ludovico Einaudi emoziona con “12 Song From Home”: ecco i suoi concerti a casa (video)

Ludovico Einaudi emoziona ancora e pubblica oggi una speciale raccolta di 12 tracce. 12 Songs From Home, disponibile solo in formato digitale su Decca Records, con la copertina disegnata da lui. Registrata a casa sul suo pianoforte verticale durante il lockdown, questa pubblicazione arriva dopo una serie di live streams che sono stati visti da migliaia di persone sulla sua pagina Instagram. «Ho registrato 12 Song From Home tra marzo ed aprile 2020 – racconta Einaudi – A marzo ho cominciato a suonare regolarmente sui miei canali social dei concerti. Accendere il telefono per connettermi con il resto mondo per 30-40 minuti è stata un’alternativa intima al tour primaverile che purtroppo ho dovuto rimandare. Questo album rappresenta un ricordo di questi concerti a casa, il mio ricordo di questo periodo, di un’atmosfera strana e nuova che difficilmente dimenticheremo».

Einaudi e il video “At Home”

Lo scorso marzo Einaudi ha pubblicato un video At Home per Greenpeace sulla sua pagina ufficiale Facebook, dedicata ai suoi fan. A quelli «che rimangono a casa per combattere l’emergenza sanitaria» e a quelli che continuano a fare campagna per agire sui cambiamenti climatici. Da allora questo video ha raggiunto oltre 250.000 visualizzazioni 12 Song From Home contiene alcuni dei lavori più noti della carriera del pianista tra cui Nuvole Bianche del 2004, Ascent dal suo progetto “Seven Days Walking” uscito lo scorso anno. E Elegy for the Arctic, pubblicato nel 2018 per porre in evidenza la campagna di Greenpeace sui cambiamenti climatici. La tracklist comprende anche A Sense of Symmetry, Oltremare, Berlin Song, Tu Sei, Gravity, Le Onde, High Heels, The Earth Prelude e Walk. Tantissimi i commenti e i ringraziamenti sui social. Uno per tutti: «Una musica che è una cura e una coccola per l’anima in questo momento difficile».

A fine marzo Ludovico Einaudi aveva partecipato da casa alla “Musica che unisce”. Un evento voluto dalla Rai per raccogliere fondi a sostegno della protezione civile.