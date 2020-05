L’ira di un’immigrata contro la Bellanova: “Non regolarizzi i clandestini” (video)

Perfino gli immigrati si lamentano della possibile regolarizzazione di 600mila clandestini annunciata dalla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Quelli regolari sono molto arrabbiati perché non comprendono come mai non si aiuti cbhi è in regola e si preferisca fare provvedimenti per far entrare altri clandestini.

In questo video, pubblicato da Radio Savana, una immigrata africana regolare si scaglia contro la ministra Teresa Bellanova: “Invece di dare i permessi di soggiorno alle risorseINPS clandestini dovete occuparvi degli italiani e dei migranti regolari che pagano le tasse!”, dice. Dunque, non solo gli italiani si sentono discriminati, ma anche gli immigrati…