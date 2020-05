Sara Cunial sta diventando un’eroina del web. La causa? Il suo durissimo intervento complottista alla Camera contro il decreto per l’emergenza Covid. Lei è una no vax ex grillina passata al gruppo Misto. Ultimo atto prima del j’accuse: interrogazione per difendere una manifestazione pacifica e con distanziamento a Santa Lucia della Pieve. I partecipanti sono stati identificati e su di loro indaga la Digos. Secondo Sara Cunial ciò è la riprova che siamo in una dittatura.

E proprio la dittatura sanitaria è stata al centro del suo intervento. In un passaggio del quale cita pure il pluripresidente della Repubblica. Un passaggio che è stato visto come possibile vilipendio, anche se l’interessata dice che non voleva nominare Mattarella ma Napolitano. Ma andiamo con ordine.

L’intervento di Sara Cunial: state anestetizzando le menti

Cosa ha detto la Cunial? E’ partita con una citazione di Hobbes per giungere a dire che l’attuale governo sta anestetizzando le menti “con parole come REGIME, CONSENTIRE E PERMETTERE. Vi permettete di normare anche i nostri legami e sentimenti e certificare i nostri affetti”. E ancora ha accusato il governo di mettere in libertà vigilata i nostri figli obbligandoci a mandarli a scuola con un braccialetto. A reggere i fili del megacomplotto sanitario per addomesticare i popoli sarebbe l’Oms, il cui primo finanziatore è Bill Gates. Un personaggio, punta l’indice Sara Cunial, che attraverso il business dei vaccini vuole il depopolamento dell’Africa. Inutile dire che la Cunial al vaccino preferisce la sieroterapia per la quale, ammonisce, non si fanno investimenti milionari.

Il passaggio incriminato: ma è davvero vilipendio del capo dello Stato?

E si arriva al passaggio incriminato del suo intervento: “Il vero obiettivo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavie e schiavi violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici. Mentre voi stracciate Codice di Norimberga con Tso, multe, deportazioni, riconoscimento facciale ed intimidazioni avallate dallo scientismo dogmatico, protetto dal nostro “pluripresidente” della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo Paese, noi moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti”. Ora, se si legge l’intervento, si comprende che la Cunial ce l’ha con lo scientismo dogmatico. Se lo si ascolta, sembra che ce l’abbia col nostro pluripresidente della Repubblica. In ogni caso, per scatenare tutta questa ammuina sul vilipendio, Sara Cunial deve aver detto qualcosa di molto fastidioso. Eppure è una parlamentare, e dovrebbe esserle consentita la libertà di opinione. O no?