Le sardine contro Viktor Orban: fascista, nemico della democrazia e, ora, anche delle donne. Sulla loro pagina ufficiale si indignano per la mancata ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. E chiedono all’Europa di intervenire per sanzionare il “dittatore”.

Orban, infatti, ha chiesto e ottenuto al Parlamento pieni poteri per gestire l’emergenza sanitaria. E i media italiani schierati con l’ideologia progressista lo hanno subito dipinto come un nuovo Hitler. Proprio mentre qui da noi si rinviavano le elezioni. E mentre i poteri delle regioni erano conculcati in base ai dettami di un comitato tecnico-scientifico non eletto da nessuno.

Cosa dicono le sardine su Orban

Le sardine sulla loro pagina Fb scrivono: “Oggi apprendiamo con sconcerto che sono stati utilizzati i “ pieni poteri” per non permettere al Parlamento ungherese di ratificare la #Convenzione di Istanbul per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. Viktor Orbán avrebbe dovuto usare i suoi poteri speciali solo per situazioni attinenti all’emergenza. E invece ne approfitta per compiere azioni che evocano momenti bui della Storia. In pieno contrasto con i principi della comunità internazionale che dovrebbe condannare l’operato di questo neo-dittatore”.

Una delle tante fake news

Si tratta si una narrazione del tutto arbitraria. Di una delle fake news che stanno rendendo famose le sardine, come quella su Moro ammazzato dalla mafia. E’ stato infatti il Parlamento a respingere la ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Una bocciatura dovuta al fatto che la Convenzione promuove l’ideologia di genere, considerata da Orban tra i principali nemici della civiltà europea.

La lotta di Orban all’ideologia di genere

Come informa Notizie geopolitiche.it “il deputato Lorinc Nacsa, dei democratici cristiani e alleato di minoranza della coalizione con il partito sovranista Fidesz di Orban, ha dichiarato davanti all’Assemblea che “l’approccio ideologico della Convenzione è contrario alla legge ungherese e alle credenze del governo”. Tra i punti contestati dalla maggioranza di Orban vi è quello relativo alla definizione di violenza di genere, che secondo il trattato include ogni forma di abuso e discriminazione basata sul sesso che colpisce non solo le donne ma anche le persone che non si identificano in un preciso genere. Per il parlamento ungherese tale approccio sarebbe inaccettabile in quanto promuoverebbe la teoria del gender. La maggioranza sostiene inoltre che l’Ungheria non ha bisogno di ratificare il trattato perché avrebbe già delle leggi ad hoc per la tutela delle donne.

Il vincolo della Convenzione, che impone alle nazioni di garantire protezione e accoglienza a chi ha subito violenza, favorirebbe inoltre l’immigrazione clandestina in contrasto con le leggi attualmente in vigore nel Paese. Il governo respinge infatti la Convenzione con particolare riferimento alla parte in cui obbliga a dare asilo ai rifugiati perseguitati per il loro orientamento sessuale o per ragioni di genere”.