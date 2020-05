Su Silvia Romano si è detto tanto e molto, e tanto poteva essere risparmiato. Tra i commenti di cui certo non si sentiva la mancanza anche quello della sardina Jasmine Cristallo, attivista calabrese e volto noto del movimento nato a Bologna per contrastare la destra e Salvini.

Nell’ansia di difendere la volontaria rapita e ritornata in Italia dai suoi detrattori Jasmine Cristallo si è lanciata in un paragone davvero ardito, che era immaginabile suscitasse aspre critiche. “Aisha in arabo significa “viva” “vivente”. Silvia è tornata Viva. Se fosse tornata in una bara avvolta in un tricolore avremmo assistito ad altri scenari. Ragazza Italiana partita per aiutare gli ultimi del mondo e tornata morta. Immaginate le Piazze, le vie e i monumenti dedicati. Silvia santa subito ! È tornata Viva e convertita all’Islam e non ha pronunciato una sola parola d’odio. Silvia, vestita come una madonna (si, perché la Vergine che utilizzate per fare propaganda, vestiva così e questo perché il velo ha una lunghissima tradizione ! Gli abiti che vi hanno fatto orrore sono gli stessi che venerate ! ) non si può perdonare. Osa addirittura sorridere. Miserabili. Mi fate orrore”.

Di certo, molti argomenti si possono trovare per respingere l’ignobile valanga di insulti che ha colpito Silvia Romano ma di certo l’accostamento alla Madonna appare tragicamente comico. Soprattutto perché basato su un accessorio, il velo, che nel simbolo di Maria Vergine non è certo essenziale. Inoltre tutti gli studiosi di simboli concordano sul fatto che il velo indica modestia, sottomissione, pudore, virtù, allontanamento dal mondo (il velo delle suore), intenzione di non mostrarsi agli uomini. Cose risapute, e che certo stridono con i proclami del femminismo emancipazionista. Altro discorso è poi quello della volontarietà nell’indossare il velo. Argomento per nulla sfiorato dalla nostra sardina in vena di spigolature antropologiche.

In ogni caso Jasmine Cristallo non ha gradito le critiche al suo paragone. E se ne lamenta: “Mi sono “meritata” un post sulla rivista dei neofascisti di casa Pound ed uno su Vox. Avevo avuto dei segnali: legioni di miserabili, violenti e misogini, commentavano sul mio profilo. Ho capito dopo chi erano i mandanti… Squadrismo social. “Deliro mistico”, scrivono i primati. “Blasfemia” gli altri fenomeni. Non sanno neppure comprendere un testo”.

In effetti, il suo testo non meritava particolari esegesi. Bastava il vecchio slogan sessantottino, molto calzante in questo frangente: “Una risata vi seppellirà”.