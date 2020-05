La Bce ha il coronavirus e deve stare in quarantena. Paradossalmente potremmo leggere così la decisione della Corte costituzionale tedesca che ha intimato l’altola’ a Francoforte. “Non vi azzardate a spendere ancora, voi dovete solo sorvegliare le politiche monetarie e non deciderle, altrimenti noi tedeschi ci rimettiamo”. La sostanza è questa. Hanno intimato alla Bce di spiegare che cosa si sono messi in testa, per inibire l’acquisto di titoli di Stato.

Ora, mettiamoci nei panni del commerciante italiano che ha tentato di entrare nel sito dell’INPS per 600 euro. E poi è andato in banca e gli hanno detto che per avere un prestito deve saldare l’arretrato. Quindi, ha sentito scampanellare l’agenzia delle entrate che lo ha avvisato che a giugno ricomincia la fiera.

Bce più debole, arriva il Mes

Come minimo si chiederà che ci stiamo a fare in Europa se i soldi promessi, così procedendo, non arriveranno mai perché decidono i tedeschi sempre e comunque.

I noeuro stanno in Germania. Perché saranno loro a sfasciare la costruzione europea con questi atteggiamenti. Assolutamente vero quello che ha detto Giorgia Meloni dopo la sentenza della consulta tedesca contro la Bce. “La BCE non è proprietà tedesca, è anche dell’Italia, visto che ne possediamo il 14% e visto che le abbiamo delegato il potere di emettere moneta. In questa fase di emergenza la BCE deve fare quello che fanno tutte le banche centrali del mondo: immettere liquidità e acquistare illimitatamente titoli di Stato, altrimenti non sappiamo cosa farcene di questa BCE e di questa Unione Europea. Se ad altri sta bene vivere da servi dei tedeschi, problemi loro, noi difenderemo con ogni mezzo la libertà e la sovranità del popolo italiano”. Ma lassù non tollerano.