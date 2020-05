La figuraccia delle Sardine: “Moro ucciso dalla mafia”. Il web: «Siete ignoranti senza cervello»

Per le sardine Aldo Moro è stato ucciso dalla mafia, non dalle Brigate rosse. E meno male che all’inizio del tweet della pagina 6000 Sardine indecente c’era scritto: “la mancanza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese”. Le ultime parole famose. Non è una fake news è la pura verità. Che le sardine non brillassero in preparazione era evidente. Anche ora in tempi di Covid hanno brillato per la loro assenza e la loro afasia. Sciaguratamente sono tornate ad esprimersi con questo sciagurato tweet nel giorno in cui ricorre il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani a Roma.

“In un’ epoca dove l’assenza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese, vale sempre la pena ricordare #AldoMoro e #PeppinoImpastato ammazzati dalla Mafia”. Proprio così. La topica e l’ignoranza senza fine di un movimento trattato con i guanti bianchi dalla sinistra tutta è di un imbarazzo colossale. Qualche a anima pia deve avere avvertito le sardine perché il tweet è scomparso. Rimosso. Per poi rimetterlo corretto. Ma in tanti avevano letto.

Il web se le è “divorate” le sardine: qualcuno scrive: “Brigate rosse fanno fatica a dirlo…” Mariano scrive: “Quando lo rapirono mio zio era di scorta. Post come questo per m4e valgono a calpestarne la memoria”. “Questi non conoscono l’Abc della politica e della storia”, scrive uno, mentre un alto utente ribatte, giustamente: “ma neanche l’Abc dell’alfabeto”. Lapidario il post dell’eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi: “ammazzato dalla mafia?. Questi oltre a non avere memoria non hanno neanche il cervello”. Come non sottoscrivere?