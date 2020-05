C’è un dettaglio sulla cura al plasma per i malati di Covid che fa pensare a un giallo. Sono scomparsi i profili facebook di Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria all’ospedale Carlo Poma di Mantova che da inizio aprile sta sperimentando questa cura.

De Donno è stato al centro dei riflettori dopo che i Nas avevano acquisito la cartella di una donna incinta malata in modo grave di coronavirus e guarita con la cura al plasma iperimmune. De Donno aveva fatto capire che quella cura, poco costosa e dunque invisa all’industria farmaceutica, era oggetto di boicottaggio. I media hanno cominciato a tenere alta l’attenzione sul problema. Poi è arrivato l’invito a Porta a Porta e successivamente la scomparsa dei profili Fb dai quali il professore comunicava i risultati della cura al plasma.

De Donno chiede più sostegno alla ricerca indipendente

De Donno chiede solo che si dia il giusto sostegno alla ricerca. “Secondo me – ha dichiarato ultimamente – sarebbe meglio che i politici sentissero di più gli ospedalieri cioè quelli che vivono a contatto con le malattie. Sto cercando, con fatica, di creare un Polo di ricerca indipendente ed etico perché ormai non se ne può più di questi universitari che fanno ricerca con fondi esclusivamente privati e di conseguenza fortemente condizionata. I medici devono poter portare avanti una ricerca indipendente sovvenzionata dalle Istituzioni, dai Ministeri, dalla Comunità Europea, dalle Regioni, anche da privati cittadini, fatta da medici e dottori in prima linea non da quelli che passano il tempo nei salotti. Sono veramente stupito che ci siano ancora delle ostinazioni su questo campo: stiamo parlando di salvare vite. Però se i pazienti non si guardano negli occhi, come facciamo noi che passiamo 16 ore in ospedale, che Protocollo vuoi disegnare?”.

Chiara la contrapposizione che De Donno disegna: quella tra esperti da talk show (tra i critici della cura al plasma va annoverato Roberto Burioni) e sanitari e medici che vivono a contatto con i pazienti e con la realtà della malattia. Per questi ultimi non servono applausi e canzoni ma un sostegno concreto, nell’interesse della collettività e della salute pubblica.